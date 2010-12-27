Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Суд отклонил иск петербуржцев в отношении реконструкции двора Русского музея 
Сегодня, 19:40
0
IRINA_CHALKINA
68

Суд отклонил иск петербуржцев в отношении реконструкции двора Русского музея 

0
 
 

Суд посчитал, что поданные иски выходят за пределы административных исковых требований.

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что суд отклонил иск петербуржцев в отношении реконструкции двора Русского музея. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что горожане подали два иска. Так, первый касался вопроса об охране памятника, а  второй проекта реконструкции, кторый ранее утвердил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. 

Суд посчитал, что поданные иски выходят за пределы административных исковых требований.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский суд оставил без движения дело "Вконтакте" на 100 тысяч рублей

Фото:Pixabay

 

 

Теги: государственный русский музей , суд петербурга
Категории: Лента новостей Новости СПб Культура Общество

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5