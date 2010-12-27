Суд посчитал, что поданные иски выходят за пределы административных исковых требований.

В пятницу, 2 ноября, стало известно, что суд отклонил иск петербуржцев в отношении реконструкции двора Русского музея. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Известно, что горожане подали два иска. Так, первый касался вопроса об охране памятника, а второй проекта реконструкции, кторый ранее утвердил Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Суд посчитал, что поданные иски выходят за пределы административных исковых требований.

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