Петербургский суд оставил без движения дело "Вконтакте" на 100 тысяч рублей

Дело отправлено на доработку до декабря этого года.

В пятницу, 2 ноября, стало известно о том, что петербургский суд оставил без движения дело "Вконтакте" о разглашении личных данных пользователя. Об этом сообщает объединенная служба судов.

Напомним, что по словам потерпевшей, в январе прошлого года замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД Башкирии Газимуллин , не имея занконных оснований, получили ее личную информацию от администрации соцсети "Вконтакте". В связи с этим девушка требует выплатить ей 100 тысяч за моральный ущерб.

Так, Смольнинский районный суд города отправил на доработку дело до декабря, потому что потерпевшая неправильно заполнила "Форму и содержание искового заявления" и "Документы, прилагаемые к исковому заявлению". Известно, что бумажные нарушения устранят до 7 октября.

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