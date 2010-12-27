В Госдуме предложили Ефремову переехать жить на Украину

В последнее время актер проявляет явную ненависть к России.

Известному российскому актеру театра и кино Михаилу Ефремову предложили последовать примеру бывшей солистки Мариинского тетра и депутата российского парламента Марии Максаковой и уехать жить на Украину. Так считает член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества Вадим Манукян, комментируя последние антироссийские высказывания актера. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

По словам парламентария, Ефремов проявляет ненависть к России при явной любви к Украине. Как пишет издание "ПолитЭксперт", цитируя слова Манукяна, актер поливает грязью свою страну и делает это в эфире украинского радио. Член экспертного совета приравнивает такое поведение предательству, пишет "ПолитЭксперт".

Ранее мы писали, что украинские товары попадут под российские санкции, если Киев не попадет в ЕС.

Фото: ВКонтакте / Актёр Михаил Ефремов