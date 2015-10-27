Украинские товары попадут под российские санкции, если Киев не попадет в ЕС

Эксперт уточняет, что товары из Украины не понадобятся России, так как здесь их можно вырастить в большем объеме и дешевле

Глава комитета Государственной думы России Анатолий Аксаков заявил, что Россия без проблем проживет без украинской сельхоз продукции без потерь - РФ и без того имеет все необходимое для производства этих товаров.

"По сельскохозяйственной продукции мы точно можем любые ограничения вводить. Никакого ущерба для нашей страны не будет. По товарным группам, которые нам, ну скажем так, не интересны с территории Украины, - а это почти все на сегодня, прежде всего, сельскохозяйственная продукция: то, что они производят, у нас выращивается, - это и Краснодарский край, и Ставрополье, и Ростовская область, - полностью замещает украинское производство и поставки" - Анатолий Аксаков

С ним соглашается эксперт ФБА "Экономика Сегодня" руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. По его словам, причина этого заключается в том, что то, что нам поставляет Украина, может производиться в еще больших объемах и дешевле.

"Если через несколько лет Украина не войдет в состав Евразийского экономического союза, ее продукция сельского хозяйства исчезнет с российского рынка без всяких специальных санкционных мер. Максимум, что можно будет увидеть – переданные из этой страны гостинцы с салом. Причина проста: все то, что мы сейчас покупаем у Украины, может дешевле производиться в России в огромных количествах. И оно будет производиться – объемы уже наращиваются, это диктуют простейшие экономические законы. С 2014 года значение внутреннего рынка для российского производителя настолько возросло, что отдавать его конкурентам откровенно враждебного государства – просто безумие. И даже жалобы Украины во Всемирную торговую организацию ничем не помогут – ее товары вытесняются из России естественным путем, санкции Москвы лишь окажут влияние на скорость этого процесса. мы находимся в совершенно новой исторической ситуации: торговля России и Украины трансформируется с печальными последствиями для украинской экономики" - Василий Колташов

Эксперт напоминает, что в последние 4 года в России еще больше наращиваются мощности производства товаров-аналогов Украинского экспорта, потому денежные средства при производстве идентичной продукции будут направлены Российскому производителю.

"Если смотреть на структуру товарооборота, то Украина больше всего поставляет в Россию черных металлов, сталепрокат в виде труб, а также "машины и механизмы", продукцию неорганической химии и полимеры. Все это – товары, объемы производства которых РФ планомерно наращивает последние четыре года. Во главу угла на внутреннем рынке после введения первых антироссийских санкций встал вопрос: кто получит прибыль от торговых отношений. И приоритет смещается к тому, чтобы доходы шли российским предприятиям. Будут вводиться российские санкции или нет в отношении украинских товаров – принципиально это ничего не изменит. Товары этой страны могут быть на рынке РФ только по политическим причинам – если для них российское руководство создаст определенные режимы благоприятствования. По понятным причинам, Москва делать этого не станет – с какой стати при явно враждебной политике Киева последних лет. То есть рынок РФ постепенно закроется для Украины" - Василий Колташов

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