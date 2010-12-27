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Беглов с Бастрыкиным обсудили сотрудничество между Петербургом и СК России
Вчера, 19:37
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TretyakovaS
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Беглов с Бастрыкиным обсудили сотрудничество между Петербургом и СК России

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В прошлом году в Петербурге открыли академию Следственного комитета и кадетский корпус.

В субботу, 3 ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов  встретился с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Стороны обсудили вопрос развития системы ведомственных образовательных учреждений СКР в городе на Неве. Об этом сообщают СМИ.

Стоит отметить, что в 2017 году в Петербурге появилась аккадемия Следственного комитета и кадетский корпус.

"Для нас очень важно, что вы выбрали именно Санкт-Петербург для создания корпуса. Мы готовы оказывать всяческое содействие в его развитии. Петербургская школа ещё с царских времён была на самом высоком уровне" - сказал Беглов. 

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге Александр Беглов принял участие в  соревновании пожарных и спасателей "Вертикальный вызов".

Фото: gov.spb.ru 

Теги: бастрыкин , беглов , новости спб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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