В Петербурге прошли соревнования пожарных и спасателей "Вертикальный вызов"

Почти 300 российских и белорусских специалистов соревновались в скоростном подъёме на 39-й этаж небоскрёба.

В субботу, 3 ноября в петербургской башне "Лидер Тауэр" прошли Третьи открытые международные соревнования среди пожарных и спасателей "Вертикальный вызов". Об этом информирует пресс-служба Смольного.

В скоростном подъеме на 39-й этаж приняли участие почти 300 спасателей из России и Белоруссии. Согласно условиям соревнования, нужно было преодолеть 936 ступеней или 145 метров вертикального подъёма. Участники были одеты в полную пожарную экипировку.

Спасателей и пожарных поприветствовал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что сегодня активно строятся высотные здания, поэтому для пожарных это не только важный профессиональный экзамен, но и дополнительная тренировка.

Справка: первый "Вертикальный вызов" прошел в 2016 году. Петербургские пожарные вдохновлялись опытом зарубежных коллег — подобные турниры проходят в 160 странах мира.

Фото: gov.spb.ru