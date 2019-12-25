В Петербурге прошли соревнования для пожарных "Вертикальный вызов"

Площадкой для соревнований стал небоскреб. Финиш находился на 39 этаже.

Свыше 500 пожарных приняли участие в соревнованиях "Вертикальный вызов". Цель проекта – показать жителям города, как сложна и опасна профессия пожарного-спасателя и отдать дань памяти погибшим во время выполнения служебного долга. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Состязание началось с минуты молчания. Пожарные вспомнили главу МЧС России Евгения Зиничева, который погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

Площадкой для соревнований стал небоскреб. Финиш находился на 39 этаже. Участники проекта прошли 936 ступеней за время. Рекорд составил 4 минуты и 34 секунды.

Ранее на Piter.tv: число жертв пожара в костромском кафе достигло 15 человек.

Фото: Piter.tv