Число жертв пожара в костромском кафе достигло 15 человек

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о случившемся.

Число жертв пожара в Костроме выросло до 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предварительной причиной пожара стало использование пиротехники. Правоохранители выяснили, что в клубе произошла драка. Один из ее участников достал сигнальный пистолет или ракетницу, после чего произошло возгорание в заведении.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о случившемся. Уже завели два уголовных дела. Первое – по факту пожара и гибели посетителей клуба. Второе касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

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