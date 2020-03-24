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Число жертв пожара в костромском кафе достигло 15 человек

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Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о случившемся.

Число жертв пожара в Костроме выросло до 15 человек. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Предварительной причиной пожара стало использование пиротехники. Правоохранители выяснили, что в клубе произошла драка. Один из ее участников достал сигнальный пистолет или ракетницу, после чего произошло возгорание в заведении. 

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить о случившемся. Уже завели два уголовных дела. Первое – по факту пожара и гибели посетителей клуба. Второе касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

Кроме того, стало известно, кто спас посетителей кафе "Полигон" во время пожара в Костроме.

Видео: Telegram / Shot

Теги: горело кафе, кафе полигон, погибли 15 человек, пожар в костроме, пожар из-за петарды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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