Раненный во время драки на Свердловской набережной мужчина скончался в больнице

Поножовщину со стрельбой устроили три дагестанца и грузин.

В ночь на 28 июня в Военно-медицинской академии скончался раненный во время драки на Свердловской набережной мужчина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в медицинских службах.

Драка с поножовщиной и стрельбой произошла утром 26 июня на парковке возле магазина "Перекресток". Как удалось выяснить "Фонтанке", трое дагестанцев наведались в гости к уроженцу Грузии, 46-летнему Дмитрию Пирцхалаишвили. У мужчин были претензии по несостоявшейся сделке. Источники издания сообщают, что на счетах зависли 2 млн рублей, которые хотели вернуть нападающие.

На видео, которое появилось в сети, можно увидеть, как трое мужчин гонятся за четвертым (Пирцхалаишвили). В какой-то момент они его догоняют и начинают бить. Пытаясь отбиться, жертва нападения использует нож. В результате один из троицы падает на землю без признаков жизни. Его друзья пытаются догнать обидчика, стреляя ему в спину.

В результате происшествия трех участников потасовки увезли с места происшествия на машинах скорой помощи и реанимации. Раненного ножом мужчину врачи так и не смогли спасти. Он получил удар прямо в сердце. Двум друзьям погибшего после выписки из больницы грозит переезд в СИЗО.

Также удалось задержать четвертого участника потасовки (Пирцхалаишвили). Выяснилось, что раньше он привлекался к ответственности за разбой и вымогательство.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". После смерти одного из мужчин к делу может добавиться еще одна статья об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Видео: "Фонтанка"