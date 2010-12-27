Дагестанцы устроили драку со стрельбой и поножовщиной на парковке в Петербурге

Одного из участников потасовки увезли в больницу на машине реанимации.

Утром 26 июня на парковке у дома №60 по Свердловской набережной несколько уроженцев Дагестана устроили драку со стрельбой и поножовщиной. В сети появились фотографии с места происшествия.

По словам очевидцев, трое мужчин напали на четвертого, который пытался убежать. Однако его догнали и начали избивать. Жертва нападения смог отбиться с помощью ножа. В результате чего один из троицы упал на землю без признаков жизни. После этого началась погоня. В беглеца стреляли, но ему все-таки удалось убежать.

Пострадавшего в драке увезли с места происшествия на машине реанимации. Его прооперировали. У других участников потасовки изъяли пистолет, им также оказали медицинскую помощь.

Ранее мы писали, что в Петербурге на полицейского во время службы напала бойцовая собака.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб