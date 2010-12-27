В Петербурге на полицейского во время службы напала бойцовая собака

Хозяина собаки могут привлечь к уголовной ответственности.

Во время несения службы на участкового напала бойцовская собака. Об этом 25-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ночь на 25-е июня в отдел полиции Невского района поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила, что в соседской квартире происходит драка.

В дом 93 на улице Седова прибыли сотрудники полиции. Как только открылась дверь, к ним выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вцепилась зубами в руку участкового полиции. В напавшую собаку пришлось выстрелить.

В квартире находилось два человека в алкогольном опьянении - 59-летний хозяин, который и открыл дверь, и его сын 34-х лет. Обоих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Хозяину собаки также может грозить уголовная.

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