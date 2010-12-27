  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на полицейского во время службы напала бойцовая собака
Сегодня, 13:54
165
nadezhda_sib

В Петербурге на полицейского во время службы напала бойцовая собака

0 0

Хозяина собаки могут привлечь к уголовной ответственности.

Во время несения службы на участкового напала бойцовская собака. Об этом 25-го июня сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В ночь на 25-е июня в отдел полиции Невского района поступил звонок от местной жительницы. Она сообщила, что в соседской квартире происходит драка.

В дом 93 на улице Седова прибыли сотрудники полиции. Как только открылась дверь, к ним выбежали две бойцовские собаки. Одна из них вцепилась зубами в руку участкового полиции. В напавшую собаку пришлось выстрелить.

В квартире находилось два человека в алкогольном опьянении - 59-летний хозяин, который и открыл дверь, и его сын 34-х лет. Обоих доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности. Хозяину собаки также может грозить уголовная. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Хабаровске женщина поила ребенка алкоголем

Фото: pixabay.com

 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии