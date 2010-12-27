В Хабаровске мать убила 9-месячного ребенка, поив его алкоголем

Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая обвиняется в убийстве своего ребенка и ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Следствие установило, что женщина в феврале 2018 года родила мальчика. На учете по беременности она не состояла. Не поставила ребенка на учет в детскую поликлинику и не оформила на него документы. Ребенок был нежелательным в семье. С мая 2018 года мать перевела ребенка на не соответствующее возрасту ребенка питание, которое медленно, но верно уничтожало организм младенца. Также женщина не совершала надлежащие гигиенические мероприятия, вследствие чего у малыша развился тяжелый инфицированный дерматит. Также она намеренно поила ребенка алкоголем. В результате малыш в один из дней захлебнулся рвотными массами.

В результате в декабре 2018 года малыш умер от выраженных дистрофических процессов организма и истощения, вызвавших аспирацию рвотными массами и механическую асфиксию. СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Сейчас следствие завершилось, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Психических отклонений у подсудимой не выявлено.

Сегодня ранее: В ХМАО состоялся суд над вахтовиком-педофилом, который развратил 16 девочек со всей Росии через интернет.

Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю, Piter.TV архив