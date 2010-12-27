Вахтовик-педофил развращал девочек со всей страны по интернету

Следствие доказало, что педофил развратил 16 детей возрасте от 11 до 15 лет со всей России.

В ХМАО состоялся суд над 29-летним педофилом - извращенцем из Томской области.

Следствием доказано, что 29-летний житель Томской области, находясь в ХМАО на вахтовой работе посредством сети интернет и социальных сетей знакомился с девочками, начинал с ними переписку, входил в доверие, а затем заставлял присылать ему интимные фото и видео, и пересылал им свои порнографические изображения.

подсудимый в период работы в округе вахтовым методом через социальные сети вступал в переписку с детьми и подростками, в ходе которой располагал собеседников к общению, входил к ним в доверие, а в дальнейшем заводил темы сексуального характера, принуждал фотографироваться в обнаженном виде и отправлять полученные снимки ему, а также пересылал детям свои порнографические фотографии. СУ СК РФ ХМАО

Преступная деятельность мужчины была пресечена после того, как одна из совращаемых девочек рассказала все родителям. Мужчина был изобличен и найден. На него было заведены уголовные дела за действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевших, развратные действия в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, распространение порнографических материалов, а также изготовление и оборот порнографических материалов с изображениями несовершеннолетних.

Следствием доказано 20 эпизодов преступления. Жертвами педофила стали 16 детей в возрасте от 11 до 15 лет со всех регионов России (ХМАО, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также из других субъектов РФ). Состоявшийся суд приговорил извращенца к лишению свободы на 9 лет и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

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