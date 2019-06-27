После резни на Свердловской набережной возбудили уголовное дело

Ножевые ранения получили два человека.

Конфликтом на Свердловской набережной заинтересовалась полиция. После поножовщины, которую устроили три дагестанца и предположительно уроженец Грузии, возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Драка со стрельбой и поножовщиной произошла утром 26 июня. Ранения получили приезжие из Дагестана. Они втроем набросились на мужчину, однако тот смог отбиться с помощью ножа. В результате один из троицы упал на землю без признаков жизни. Жертва нападения смог убежать, не смотря на то, что ему в спину несколько раз выстрелили.

Раненного в драке мужчину увезла с места происшествия машина реанимации, его прооперировали. Другого участника потасовки удалось задержать. Еще двух ищет полиция.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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