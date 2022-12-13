Участницу Евровидения-2023 от Швеции Loreen подозревают в плагиате русскоязычной песни

В сети сравнили треки Tattoo от Loreen и "В плену" от Мики Ньютон.

Участницу Евровидения-2023 от Швеции певицу Loreen в социальных сетях подозревают в плагиате русскоязычной песни. Речь идет о схожести композиций между треком артистки Tattoo и песней украинской звезды Мики Ньютон, которая выступала в 2011 году на международном конкурсе с треком Angel, где заняла четвертую строчку рейтинга. Однако в сравнении речь идет не об "Ангеле", а о работе под названием "В плену", которая вышла в 2005 году. Напомним, что ранее новый трек Loreen также заподозрили в плагиате композиции Flying Free от коллектива Pont Aeri. Loreen поедет представляла свою страну на конкурсе в 2012-м. Там девушка с песней Euphoria заняла первое место. В настоящее время ставки букмейкеров говорят о том, что Loreen станет победителем нынешнего музыкального смотра с вероятностью в 40%. Такие показатели делают звезду основным фаворитом мероприятия.

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Фото и видео: YouTube / Uni Dash Corn