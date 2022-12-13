Участница "Мисс вселенная-2022" Анна Линникова рассказала о везении Ирины Шейк

Девушка рассказала о восхищении моделью из России.

Участница "Мисс вселенная-2022" Анна Линникова рассказала о везении своей соотечественницы Ирины Шейк. В интервью журналистке Алене Жигаловой в ее YouTube-проекте "Алена, Блин!" модель призналась в том, что восхищается работами Шейк. Девушка уверена в том, что россиянке удалось стать популярной потому, что она оказалась в нужный момент в нужном месте. Изначально Ирине приходилось работать по контрактам, но однажды на нее обратили внимание в Париже. Таким образом модель оказалась участницей Недели моды. Аналогичная ситуация произошла и Натальей Водяновой.

Она мне очень сильно нравится. У нее такая бешеная харизма. Она настолько красивая, она так себя преподносит. На нее хочется смотреть бесконечно, как на огонь, воду и медные трубы, Анна Линникова, модель

Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес.

Фото и видео: YouTube / Super