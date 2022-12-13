Российская участница "Мисс Вселенная" пожаловалась на агрессию в свой адрес

Анна Линникова рассказала, что организаторы конкурса игнорировали ее и отказались защищать от агрессии.

Российская участница "Мисс Вселенная" Анна Линникова пожаловалась на агрессию в свой адрес. Об этом представительницы РФ рассказал в интервью для YouTube-проекта "Алена, блин!". Девушка пожаловалась на украинских пользователей в социальных сетях, которые писали ей гадости и желали смерти. Даже ее знакомая из Украины начала писать ей неприятные слова и пожелала гибели. Агрессию Линникова видела и от участник международного конкурса из Украины и Швейцарии. При этом организаторы мероприятия отказали россиянке в защите, а менеджеры соревнования игнорировали девушку.

У меня случались нервные срывы, потому что я чувствовала давление. Уровень ненависти, который исходил от украинских пользователей, был очень высоким. Писали разные вещи. Первые две недели мне было очень тяжело. Анна Линникова, кандидат от России

Анна Линникова пояснила, что несколько раз просила организаторов конкурса не игнорировать участницу из России, после чего в соцсетях появился единственный пост с видеозаписью, однако в ролике участница появилась не одна. Когда девушка интересовалась, почему ее фотографий нет в ленте фотографий на странице конкурса, менеджеры извинялись и говорили, что это произошло "по недосмотру".

Титул "Миссис Вселенная" впервые получила представительница России.

Фото и видео: YouTube / Super