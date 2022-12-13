Елена Максимова выиграла титул для замужних дам.

Титул "Миссис Вселенная" впервые получила представительница России, хотя сам конкурс проводится с 2007 года. Об этом сообщили представители международного конкурса для замужних. Известно, что победительницей в конкурсе красоты для замужних женщин стала уроженка Удмуртии. Мероприятия проходили в период с 30 января по 5 февраля в Софии. В финальный этап отбора прошли 120 кандидаток из различных уголков мира.Показатель по количеству участниц стал рекордным.

Тридцатичетырехлетняя жительница Удмуртии Елена Максимова одержала победу на конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2022", финал которого прошел 4 февраля в Софии. пресс-служба конкурса

Напомним, что Елена Максимова родилась в деревне Гыя. Она руководит сетью языковых центров в городе Ижевске, а также воспитывает двоих детей. В 2021 году россиянка была признана "Второй вице-миссис Россия - Вселенная", что дало ей путевку в представлении своей страны на международном этапе соревнования.

Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная".

Фото: Вконтакте / Ижевск