Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

Представительница США Р"Бонни Габриэль выиграла конкурс "Мисс Вселенная". Конкурс проходил в Новом Орлеане.
Р"Бонни Габриэль занимается дизайном экологической одежды, а также руководит фирмой, которая выпускает модную линейку под ее именем. Девушка получила корону победительницы из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.
Второе место в конкурсе заняла Аманда Дудамель из Венесуэлы. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики. Представительница России Анна Линникова выбыла из конкурса на этапе отбора 16 полуфиналисток.
Ранее вышел трейлер обновленного "Титаника" в честь 25-летия фильма.
Видео: YouTube / Miss Universe
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