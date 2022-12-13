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Представительница США выиграла конкурс "Мисс Вселенная"

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Девушка занимается дизайном экологической одежды и руководит фирмой, которая выпускает модную линейку под ее именем.

Представительница США Р"Бонни Габриэль выиграла конкурс "Мисс Вселенная". Конкурс проходил в Новом Орлеане.

Р"Бонни Габриэль занимается дизайном экологической одежды, а также руководит фирмой, которая выпускает модную линейку под ее именем. Девушка получила корону победительницы из рук предыдущей "Мисс Вселенная" Харнааз Санду из Индии.

Второе место в конкурсе заняла Аманда Дудамель из Венесуэлы. Третьей стала Андреина Мартинез из Доминиканской Республики. Представительница России Анна Линникова выбыла из конкурса на этапе отбора 16 полуфиналисток.

Ранее вышел трейлер обновленного "Титаника" в честь 25-летия фильма.

Видео: YouTube / Miss Universe

Теги: мисс вселенная, р бонни габриэль, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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