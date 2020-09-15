Учащихся ЮМШ при СПбГУ эвакуировали на улицу

Причина неизвестна.

В редакцию Piter.tv поступила видеозапись, на которой учащихся Юношеской математической школы при Санкт-Петербургском государственном университете вынужденно вывели на улице. Наш читатель назвал происходящее 15 сентября "эвакуацией".

На кадрах видно, как учащихся вывели на спортивную площадку, по-видимому, в ожидании проверки здания школы на Таллинской улице.

Отметим, что сегодня утром объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Василеостровский и Петродворцовый районные суды эвакуируются.

Адрес hrabroe.slovechko@safe-mail.net сообщил о заминировании зданий судов и магазинов "Магнит" – заявили в пресс-службе.

Ранее мы сообщали о том, что сообщения о возможном минировании поступали 11 сентября от электронного адреса с доменом в США, после чего проверки проводились в детских садах, школах, мостах, аэропорту, в зданиях авто- и железнодорожных вокзалов, в роддомах, больницах и гипермаркетах города. В общей сложности правоохранительные органы проверили 515 адресов.

Видео: Piter.tv