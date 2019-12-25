В Петербурге искали "взрывчатку" по 515 адресам

Всего было эвакуировано более 900 человек.

Днем 11 сентября ряд адресов электронных почт заведений и инстанций в Петербурге получил сообщения о возможной "серии взрывов" в детских садах, школах, мостах, аэропорту, в зданиях авто- и железнодорожных вокзалов, в роддомах, больницах и гипермаркетах города.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, установлено, что домен, с которого шла рассылка, расположен в американском городе Бри. Сообщения поступили на почту Аппарата общественной палаты СПб и клиники "Скандинавия".

В связи с этими сообщениями сотрудниками правоохранительных органов было осмотрено 515 объектов. Среди них – девять объектов здравоохранения, десять гипермаркетов и торговых центров, более 400 объектов образования, автовокзал и 51 мост. В результате проверки взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

Из детского сада № 41 на Бухарестской улице был эвакуирован 81 человек, а из школы № 600 на Школьной улице было эвакуировано 895 человек. Администрация других объектов решила не проводить эвакуацию. При проведении мероприятий были задействованы 83 сотрудника ОВД и 17 автомобилей.

Материалы по делу направлены в главное следственное управление ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: Piter.tv