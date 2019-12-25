Уборкой дворов Петербурга от снега занимаются более 6800 дворников

Согласно проверкам, управляющие компании были готовы к борьбе с выпавшим снегом.

После снега, обильно выпавшего на Петербург, уборкой дворов в городе занимаются более 6800 дворников. Об этом 21 ноября рассказали в Жилищном комитете правительства города.

В сообщении от комитета отметили, что районным администрациям было направлено поручение, чтобы своевременный выход уборочной техники и специалистов ручного труда был обеспечен. По данным на субботу, дворы в Северной столице от снегоа очищают 6 832 дворника и 291 единица уборочной техники. В случае необходимости применяются противогололедные материалы.

В Жилкоме продолжают объезжать районы города с целью проверок уборки на дворовых территориях Петербурга.

Так, выездные мероприятия на сегодня запланированы в Адмиралтейском, Приморском, Калининском, Кировском, Невском, Пушкинском, Московском, Красногвардейском и Петродворцовом районах города – отметили в комитете.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы в соцсетях поделились эффектными фото снежного шторма, который состоялся на Финском заливе накануне. Судя по видео Piter.tv, первый снег оценили еще Петр I и корги.

Фото (архив): Piter.tv