Уникальные кадры. Петербургские коммунальщики стригут заснеженный газон 

Необычную уборку заметили на улице Панфилова.

В четверг, 31 октября, петербуржцы заметили необычную уборку в Красногвардейском районе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Целеустремлённых коммунальщиков заметили во дворе дома №31 на улице Панфилова. На кадрах видно, что работник подстригает заснеженный газон.

"А может они пожирателя снега испытывают перед грядущими обильными осадками? Скорее всего, машину эту поздно получили, а погонять на ней охота", — предполагают очевидцы.

Напониим, что в четверг петербуржцев ждет снег с дождем и гололедица.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло горячим паром.

Видео:Piter.TV