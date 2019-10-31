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Уникальные кадры. Петербургские коммунальщики стригут заснеженный газон 

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Необычную уборку заметили на улице Панфилова.

В четверг, 31 октября, петербуржцы заметили необычную уборку в Красногвардейском районе. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Целеустремлённых коммунальщиков заметили во дворе дома №31 на улице Панфилова. На кадрах видно, что работник подстригает заснеженный газон. 

"А может они пожирателя снега испытывают перед грядущими обильными осадками? Скорее всего, машину эту поздно получили, а погонять на ней охота",

— предполагают очевидцы.

Напониим, что в четверг петербуржцев ждет снег с дождем и гололедица.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло горячим паром.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, петербург коммунальщики
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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