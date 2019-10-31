  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:53
258
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло горячим паром 

0 0

О пострадавших не сообщалось.

В четверг, 31 октября, во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы утонули в горячем облаке пара. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 21.

"Турецкая баня на Дундича...",

— шутят горожане.

По словам очевидцев, пострадавших нет. Однако, в горячей воде утонули припаркованные автомобили. на месте ожидают аварийную бригаду.

Ранее мы сообщали о том, что владельцем сгоревшей дачи в Васкелово оказался бывший чиновник Смольного.

Видео и фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество, прорыв трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии