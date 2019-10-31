Во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло горячим паром 

В четверг, 31 октября, во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы утонули в горячем облаке пара. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 21.
"Турецкая баня на Дундича...",
— шутят горожане.
По словам очевидцев, пострадавших нет. Однако, в горячей воде утонули припаркованные автомобили. на месте ожидают аварийную бригаду.
Ранее мы сообщали о том, что владельцем сгоревшей дачи в Васкелово оказался бывший чиновник Смольного.
Видео и фото:Piter.TV
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