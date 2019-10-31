Во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы заволокло горячим паром 

О пострадавших не сообщалось.

В четверг, 31 октября, во Фрунзенском районе прорвало трубу с кипятком. Улицы утонули в горячем облаке пара. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича, 21.

"Турецкая баня на Дундича...", — шутят горожане.

По словам очевидцев, пострадавших нет. Однако, в горячей воде утонули припаркованные автомобили. на месте ожидают аварийную бригаду.

Ранее мы сообщали о том, что владельцем сгоревшей дачи в Васкелово оказался бывший чиновник Смольного.

Видео и фото:Piter.TV