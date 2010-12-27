Владельцем сгоревшей дачи в Васкелово оказался бывший чиновник Смольного

Появились подробности страшного пожара во Всеволожском районе. Жильцы дома сгорели заживо. Их тела были найдены в десятке метров от входа в дом.

Сгоревший дом во Всеволожском районе Ленобласти оказался собственностью бывшего чиновника Смольного. Об этом сообщила Фонтанка.

Вчера, 30 октября две дежурные смены 94 и 104 пожарно-спасательных частей поехали тушить дом, расположенный в деревне Васкелово на улице Болотной, дом 4. В результате погибло пять человек. Среди них экс-чиновник комитета по управлению городским имуществом Петербурга 58-летний Павел Макаренко, а также его 85-летняя мать и трое детей, отцом которых является бизнесмен и совладелец "Медицинской инвестиционной группы" 39-летний Илья Иванов.

Дети были оставлены на попечительство тестя. Бизнесмен со своей женой отправился в командировку в Великий Новгород.

Ранее мы сообщили, что в пожаре во Всеволожском районе погибли пятеро. Спасатели нашли еще одно тело.

Фото: Piter.TV