В четверг петербуржцев ждет снег с дождем и гололедица

Днем воздух в городе на Неве прогреется до плюс 1-3 градусов.

В четверг, 31 октября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщают синоптики.

Ночью в городе на Неве были заморозки, местами температура воздуха опускалась до минус 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 1-3 градусов. Возможен мокрый снег с дождем.

Перепад температур и высокая влажность спровоцируют образование гололедицы на дорогах. Автомобилистов просят быть максимально внимательными и соблюдать дистанцию. Об осторожности не стоит забывать и пешеходам.

Ранее синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет.

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