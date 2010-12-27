Синоптик рассказал, когда в Петербурге потеплеет

Столбик термометра начнет расти вверх со вторника, 5 ноября.

Ведущий специалист метеоцентра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook рассказал о погоде на этой неделе и о потеплении на следующей.

В понедельник, 28 октября, в городе на Неве будет облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные осадки, из-за которых вечером может образоваться гололедица. Температура воздуха в начале рабочей недели прогреется до плюс 3 градусов. В течение дня ветер несколько раз сменит свое направление с северо-запада на север и на юг и юго-запад. Порывы будут достигать 1-3 м/с.

На этой неделе в Петербурге будут властвовать арктические воздушные массы, которые принесут с собой небольшой снег вперемешку с дождем. Самые интенсивные осадки пройдут в четверг, 31 октября.

В ночь на 5 ноября (следующий вторник) в Северной столице начнет теплеть. В этот день температура воздуха поднимется до плюс 3 градусов. А в ночь на среду ожидается до плюс 7 градусов. Днем 6 ноября столбик термометра покажет до плюс 8 градусов. Такая погода, по словам синоптика, продержится в городе до середины ноября. В отдельные дни будет ясно, однако в основном горожан ждут хоть и не холодные, но достаточно серые и дождливые будни.

Ранее мы писали, что в Петербург и Ленобласть пришел первый снег.

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