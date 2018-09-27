В Петербург и Ленобласть пришел первый снег

Вечером воскресенья, 27 октября Ленинградскую область и Петербургу начало заваливать снегом.
Зимняя погода пришла с Севера. Уже ближе к вечеру начали поступать сообщения о снегопадах в Сосново, Рощино. Далее о неожиданном погодном явлении начали писать жители Девяткино, Парнасе и проспекта Просвещения.
Жители области предупреждают в соц.сетях, что на дорогах видимость нулевая. Многие уже рекомендуют переобуться в зимнюю резину.
Напомним, что синоптики обещали снегопады лишь со следующей недели.
Фото: vk.com/spb_today
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