В Петербург и Ленобласть пришел первый снег

Еще сегодня синоптики сообщали, что первый снег начнется со следующей недели.

Вечером воскресенья, 27 октября Ленинградскую область и Петербургу начало заваливать снегом.

Зимняя погода пришла с Севера. Уже ближе к вечеру начали поступать сообщения о снегопадах в Сосново, Рощино. Далее о неожиданном погодном явлении начали писать жители Девяткино, Парнасе и проспекта Просвещения.

Жители области предупреждают в соц.сетях, что на дорогах видимость нулевая. Многие уже рекомендуют переобуться в зимнюю резину.

Напомним, что синоптики обещали снегопады лишь со следующей недели.

Фото: vk.com/spb_today