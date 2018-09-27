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В Петербург и Ленобласть пришел первый снег
Сегодня, 20:16
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arteliseev

В Петербург и Ленобласть пришел первый снег

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Еще сегодня синоптики сообщали, что первый снег начнется со следующей недели.

Вечером воскресенья, 27 октября Ленинградскую область и Петербургу начало заваливать снегом. 

Зимняя погода пришла с Севера. Уже ближе к вечеру начали поступать сообщения о снегопадах в Сосново, Рощино. Далее о неожиданном погодном явлении начали писать жители Девяткино, Парнасе и проспекта Просвещения.

Жители области предупреждают в соц.сетях, что на дорогах видимость нулевая. Многие уже рекомендуют переобуться в зимнюю резину.

Напомним, что синоптики обещали снегопады лишь со следующей недели.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: первый снег, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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