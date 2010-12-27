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На следующей неделе в Петербурге и Ленобласти ожидается резкое похолодание
Сегодня, 16:52
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arteliseev

На следующей неделе в Петербурге и Ленобласти ожидается резкое похолодание

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На дорогах появится гололед и мокрый снег.

С понедельника в большинстве районов Ленобласти будет идти мокрый снег. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. 

Синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра также отмечают, что в понедельник, 27 октября, погода будет ветреной, а мокрый снег доберется до Петербурга уже ночью. Температура будет колебаться от -1 до +2 С°. Атмосферное давление будет повышаться. 

В начале следующей недели на дорогах области следует соблюдать особую осторожность. Возможен гололед. 

Такая погода продержится в Петербурге и Ленобласти всю следующую неделю.

Ранее мы сообщали, что 26 октября Петербург чуть не побил температурный рекорд.

Фото: pixabay.com

 

Теги: погода, похолодание, снег
Категории: Лента новостей,

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