На следующей неделе в Петербурге и Ленобласти ожидается резкое похолодание

На дорогах появится гололед и мокрый снег.

С понедельника в большинстве районов Ленобласти будет идти мокрый снег. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Синоптики из Северо-Западного Гидрометцентра также отмечают, что в понедельник, 27 октября, погода будет ветреной, а мокрый снег доберется до Петербурга уже ночью. Температура будет колебаться от -1 до +2 С°. Атмосферное давление будет повышаться.

В начале следующей недели на дорогах области следует соблюдать особую осторожность. Возможен гололед.

Такая погода продержится в Петербурге и Ленобласти всю следующую неделю.

Ранее мы сообщали, что 26 октября Петербург чуть не побил температурный рекорд.

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