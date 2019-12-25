Убивший женщину на проспекте Обуховской Обороны петербуржец заключен под стражу

Срок меры – по 29 октября.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины на проспекте Обуховской Обороны. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили 2 сентября в объединенной пресс-службе городских судов.

Следствие полагает, что 28 августа фигурант на участке за заброшенным дворцом культуры "Невский" нанес жительнице Ростовской области два удара неустановленным предметом в область груди. Ее смерть наступила на месте происшествия.

Мужчина был задержан 31 августа, в тот же день ему предъявили обвинение. Срок меры – по 29 октября.

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Фото: Piter.TV