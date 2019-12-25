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Убивший женщину на проспекте Обуховской Обороны петербуржец заключен под стражу
Сегодня, 11:35
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Убивший женщину на проспекте Обуховской Обороны петербуржец заключен под стражу

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Срок меры – по 29 октября.

Невский районный суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 22-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве 33-летней женщины на проспекте Обуховской Обороны. Ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ, сообщили 2 сентября в объединенной пресс-службе городских судов. 

Следствие полагает, что 28 августа фигурант на участке за заброшенным дворцом культуры "Невский" нанес жительнице Ростовской области два удара неустановленным предметом в область груди. Ее смерть наступила на месте происшествия. 

Мужчина был задержан 31 августа, в тот же день ему предъявили обвинение. Срок меры – по 29 октября.

Ранее мы рассказывали о том, что личный водитель задушил предпринимательницу в Ленобласти. 

Фото: Piter.TV 

Теги: невский районный суд, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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