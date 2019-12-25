Убивший своих родителей петербуржец стал фигурантом уголовного дела

Решается вопрос о его аресте.

Жестокое убийство двух людей в квартире на Малой Охте переросло в возбуждение уголовного дела, сообщили в петербургском следственном комитете.

Как стало известно ранее, 50-летнюю женщину и 56-летнего отца порезал ножом их собственный 30-летний сын. Поножовщина произошла после конфликта в квартире в Красногвардейском районе 25 марта. Мать скончалась на месте, отец умер в машине скорой помощи.

Мужчина, задержанный полицией, стал фигурантом дела, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения. Отмечается, что убийца состоял на учете у психиатра.

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