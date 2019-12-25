В Петербурге сын убил своих родителей

Убийца состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Вечером 25-го марта в квартире дома на Казанской улице (район Малой Охты) произошла поножовщина. Как стало известно Piter.tv, 30-летний мужчина с ножом напал на своих отдыхающих родителей. Его 50-летнюю мать обнаружили в кровати с множеством ранений. Еще живого 56-летнего отца забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу.

Убийца сам обратился в полицию. Известно, что нападение произошло во время внезапной ссоры на почве неприязненных отношений. Подозреваемый был задержан и доставлен в 52-й отдел полиции.

Отмечается, что нападавший нигде официально не работал и состоял на учете у психиатра.

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Фото: pixabay.com