В Новой Ладоге нашли изрезанный труп женщины, накрытый пледом

По подозрению в совершении преступления задержали собутыльника умершей.

Днем 23 марта в полицию Новой Ладоги Волховского муниципального района Ленобласти обратилась женщина и заявила, что в одной из квартир дома №1 по микрорайону "В" обнаружила труп женщины, накрытый пледом. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила труп с колото-резаными ранениями различных частей тела, а также инородным предметом в прямой кишке. Погибшей оказалась 56-летняя жительница Новой Ладоги, которая арендовала указанную квартиру.

Тем же днем около 19:20 в Волхове на ж/д станции "Волховстрой-1" по подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний мужчина. Выяснилось, что в результате внезапно возникшей ссоры, после совместного распития спиртных напитков, он схватил нож и несколько раз ударил им женщину. После этого подозреваемый скрылся с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование продолжается.

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Фото: Piter.TV