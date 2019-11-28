Расследование убийства предпринимателя в Ленобласти заняло 15 лет

В 2005 году его компаньон заказал убийство самого бизнесмена, его беременной жены и двух детей.

Следственные органы завершили расследование дела об убийстве директора нескольких строительных фирм Дмитрия Зейналова и его семьи в 2005 году. Материалы дела отправлены в суд для рассмотрения дела по существу. Об этом сообщил СК РФ по Ленобласти.

Тела бизнесмена, его двоих детей (1994 и 1990 г.р.) и его беременной жены нашли сотрудники фирмы, так как их начальник не появился на важной встрече. В ходе расследования удалось выйти на компаньона Зейналова по бизнесу – Александра Тютина. Оказалось, что Тютин после конфликта с Зейналовым решил убить не только компаньона, но и всю его семью. Исполнителем стал Зотов, который получил за убийства 10 тысяч долларов.

Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего генерального директора ООО "Троицкий дом" Александра Тютина. Общий объем уголовного дела составил 25 томов, – рассказали следователи

Также по данным следствия в 2017 году Тютин заключил договор займа с сестрой своей умершей жены на сумму 8 млн рублей. Когда он не смог отдать данную сумму, он решил убить и её. Он нашел наемника, который рассказал о замысле Тютина в полицию. Он был арестован в 2018 году.

Ранее бизнесмена из Петербурга задержали за заказ на убийство соседа.

Фото: Piter.TV