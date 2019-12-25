Бизнесмена из Петербурга задержали за заказ на убийство соседа

Тот инвестировал в его проект, а потом попросил деньги обратно.

Бизнесмена из Петербурга задержали за заказ на убийство инвестора. Об этом сообщил 47news.

Мужчин объединял не только бизнес, но и общее дело, также оба они проживали в элитном поселке "Медное озеро-2". Ранее один из мужчин по имени Андрей (имя изменено) инвестировал крупную сумму в проект своего соседа по имени Антон (имя изменено). Не известно по каким причинам, но Андрей начал требовать с соседа возврата денег. Это одна из версий полиции.

В итоге бизнесмен по имени Антон решил устранить своего соседа и нашёл киллера, с которым даже договорился о стоимости данной услуги. Наемником оказался сотрудник правоохранительных органов под прикрытием, который инсценировал убийство инвестора. Около десяти вечера 15 марта заказчик должен был передать деньги киллеру. Бизнесмена взяли с поличным в одном из кафе Петербурга. Теперь он проходит подозреваемым по данному делу.

Ранее в Ленобласти спустя 20 лет раскрыли жестокое убийство двух мужчин.

Фото: Piter.TV