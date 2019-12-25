В Ленобласти спустя 20 лет раскрыли жестокое убийство двух мужчин

Признание сделал умирающий от туберкулеза бездомный.

Во вторник, 10 марта, следователи Волосовского района Ленобласти возбудили дело в отношении 44-летнего мужчины без определенного места жительства, который признался в убийстве двух человек.

Как стало известно Piter.TV, мужчина дал признательные показания спустя 20 лет после совершения двойного убийства. Инцидент произошел в августе 1999 года. Подозреваемый проник в дом в деревне Кикерино, зарезал двух человек, похитил имущество и сжег дом.

Мужчина признался в совершении преступления еще в июле прошлого года, находясь в туберкулезной больнице Выборгского района. Однако наказание подозреваемый понести не сможет. В декабре 2019 года он скончался в стационаре.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали мужчину, который убил знакомого во время ссоры с экс-женой.

Фото: Piter.TV