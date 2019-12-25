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У бизнес-тренера в Песочном похитили 150 тысяч долларов
Сегодня, 10:26
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IRINA_CHALKINA

У бизнес-тренера в Песочном похитили 150 тысяч долларов

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Подозреваемый проработал у потерпевшего около пяти лет.

В четверг, 26 марта, стало известно о том, что у бизнес-тренера в Песочном похитили 150 тысяч долларов. б этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший сообщил в полицию, что деньги могли быть похищены из его дома в период с 15 ноября прошлого года до 21 марта этого года. В это время он отсутствовал. В итоге следователи арестовали 39-летнего разнорабочего, который как раз трудился у потерпевшего. По версии оперативников, пока хозяин жилища был за границей, он похитил 150 тысяч долларов .

Мужчина признался, что украл деньги. Он заявил, что все потратил на сауны, женщин и алкоголь. 

По факту кражи возбуждено уголовное дело

Ранее мы сообщали о том, что в Стрельне из квартиры бизнесмена вынесли валюту и украшения с бриллиантами.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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