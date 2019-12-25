В Стрельне из квартиры бизнесмена вынесли валюту и украшения с бриллиантами

Ущерб составил свыше 3 миллионов рублей.

В среду, 25 марта, в полицию обратился 60-летний гендиректор ФАУ "Российское морское судоходство" и рассказал, что его квартиру на Львовской улице в Стрельне ограбили. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пока хозяина не было дома, злоумышленник взломал замок входной двери в квартиру на 5 этаже и вынес оттуда 40 тысяч рублей, 35 тысяч евро, тысячу долларов США и золотые украшения с бриллиантами. Сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупных размерах.

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