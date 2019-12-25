Суд признал петербуржца виновным и назначил наказание в виде 140 часов обязательных работ.

В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге художника осудили за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как оказалось, в июне прошлого года у петербуржца-дизайнера произошел конфликт с мужчиной. В итоге деятель искусства с целью запугивания схватил нож и начал угрожать убийством.

В итоге суд признал петербуржца виновным и назначил наказание в виде 140 часов обязательных работ.

Ранее мы сообщали о том, что на Заставской улице иномарка врезалась в пекарню.

Фото:pixabay