В среду, 25 марта, стало известно о том, что в Петербурге художника осудили за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как оказалось, в июне прошлого года у петербуржца-дизайнера произошел конфликт с мужчиной. В итоге деятель искусства с целью запугивания схватил нож и начал угрожать убийством.
В итоге суд признал петербуржца виновным и назначил наказание в виде 140 часов обязательных работ.
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Фото:pixabay
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