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На Заставской улице иномарка врезалась в пекарню
Сегодня, 10:59
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Alena_Zinovieva

На Заставской улице иномарка врезалась в пекарню

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В машине сработали подушки безопасности.

Утром 25 марта на перекрестке Заставской улицы и улицы Коли Томчака произошла авария. По словам очевидцев, серебристый Kia Rio "очень хотел кофе", поэтому, не дождавшись открытия пекарни, врезался в нее. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что очень сильно пострадала передняя часть автомобиля. В салоне сработали подушки безопасности. Водителя и пассажиров ни в иномарке, ни рядом с ней не было.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: kia rio, авария, пекарня
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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