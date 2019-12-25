На Заставской улице иномарка врезалась в пекарню

В машине сработали подушки безопасности.

Утром 25 марта на перекрестке Заставской улицы и улицы Коли Томчака произошла авария. По словам очевидцев, серебристый Kia Rio "очень хотел кофе", поэтому, не дождавшись открытия пекарни, врезался в нее. В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что очень сильно пострадала передняя часть автомобиля. В салоне сработали подушки безопасности. Водителя и пассажиров ни в иномарке, ни рядом с ней не было.

Ранее мы писали, что три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб