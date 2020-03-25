Три человека пострадали в ДТП на Богатырском проспекте

В распоряжении Piter.TV оказалось видео с моментом аварии.

Вечером 25 марта в Приморском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, на пересечении Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы столкнулись "КИА" и ВАЗ-210540. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с моментом ДТП.

Уточняется, что 33-летняя женщина, управляя "КИА" поворачивала налево на Торфяную дорогу. Тем временем ВАЗ двигался прямо по Богатырскому проспекту. В результате отечественный автомобиль врезался в правый борт иномарки. Обе машины от сильного удара отлетели в сторону.

Известно, что в ВАЗе находились два молодых парня. 23-летний пассажир получил тяжелые травмы, 21-летний водитель – средней степени тяжести. Автоледи из "КИА" госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На месте аварии работали экстренные службы. Причины случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что водителя вырезали из машины после ДТП с грузовиком на Стачек.

Видео: Piter.TV, ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Игорь Смирнов, Дорожный инспектор.