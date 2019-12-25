Водителя вырезали из машины после ДТП с грузовиком на Стачек

Известно, что легковушка выехала на встречную полосу.

Утром 24 марта в Кировском районе Петербурга произошла серьезная авария с участием грузовика и легковушки. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

ДТП произошло около 6 часов утра возле дома №79 на проспекте Стачек. По предварительной информации, 57-летний водитель "Хендай Крета", перелетев через отбойник, выехал на встречную полосу и столкнулся там лоб в лоб с грузовиком "Хендай АФ".

В результате ДТП водитель легковушки получил тяжелые травмы. По словам очевидцев, сотрудникам МЧС пришлось гидроножницами вырезать его из салона иномарки. Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.