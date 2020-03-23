Мужчины с ребенком пытались остановить автомобили на КАД

Таким образом они могут создать аварийную обстановку на дороге.

Неизвестные стоят на проезжей части на КАД и просят деньги на бензин. Видео 23 марта опубликовали в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Вместе с двумя мужчинами водители заметили ребенка. Как отметил один из комментаторов, бензин компания принимать отказалась и, по всей видимости, берет только деньги. Горожане подозревают, что это могут быть мошенники.

Пользователи соцсетей отмечают, что мужчин уже множество раз замечали на дорогах в разных районах Петербурга.

Водителям стоит быть осторожнее, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

Утром на КАД в Петербурге обратили внимание на свободное движение, которое не свойственно для трассы.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"