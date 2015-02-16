Ubisoft выпустила новый трейлер игры Avatar Frontiers of Pandora

Релиз игры запланирован на 7 декабря.

Компания Ubisoft поделилась свежим роликом, в которой говорится об особенностях компьютерной игры Avatar: Frontiers of Pandora. На текущий момент известно, что официальный релиз проекта должен состояться 7 декабря на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и Xbox Series. Пользователям пообещали, что игра будет хорошо оптимизирована для ПК как с низкими, так и с высокими характеристиками, а также проект обеспечивается множеством настроек и функций. Такое решение позволит обеспечить пользователям "плавное путешествие" по миру со стабильным FPS и низкой задержкой во всех разрешениях экрана. Авторы пояснили, что добавили трассировку лучей, при которой отражения и освещение выведут локации на удивительный уровень красоты и реализма. Еще большую стабильность картинки обеспечит включенная опция AMD FSR 2.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft