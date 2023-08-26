Анонсирована сюрреалистическая приключенческая метроидвания Grime II

У игры еще нет даты выхода в свет.

Студия Clover Bite анонсировала компьютерную игру Grime 2 — вторую часть GRIME. Как и в предыдущей части, пользователя ждёт такой же необычный и сюрреалистичный мир, по которому предстоит много бегать, прыгать и сражаться с местной фауной. Авторы возвращают в проект возможность поглощения тел поверженных врагов. С этой помощью игрок будет создавать их "клонов" для осуществления мощных атак и преодоления препятствий. В рамках официального мероприятия gamescom 2023 показан трейлер приключенческого боевика. В ролике зрители смогли оценить фантастические пейзажи, странных существ и фрагменты сражений и локации для исследований. В метроидвании Grime II геймеру выпадет роль бесформенного мимика, который поглощает побеждённых существ и ворует их формы и умения. Игроки смогут создать собственный стиль игры, комбинируя способности, виды оружия и вызываемые формы.

Известно, что Grime II создаётся для персональных компьютеров, а страница игры уже открыта в стриминговом сервисе Steam. Дата релиза пока что не объявлена создателями.

Сюжетный трейлер The Thaumaturge посвятили семье главного героя.

Фото и видео: YouTube / IGN