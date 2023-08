Сюжетный трейлер The Thaumaturge посвятили семье главного героя

У игры нет даты релиза.

Авторы компьютерной игры The Thaumaturge из студии Foolʼs Theory представили в социальных сетях свежий трейлер своей компьютерной игры. На этот раз ролик посвящён сюжету и истории в целом. Известно, что пользователям предстоит взять под свой контроль Виктора — могущественного чародея, умеющего контролировать потусторонних существ-салюторов. The Thaumaturge представляет из себя изометрический ролевой проект, действия которой происходят в Варшаве образца начала XX-го века. Сила персонажа будет заключаться не только в возможности призыва монстров, но также и в контроле над другими людьми. На данный момент у The Thaumaturge нет официальной даты релиза, но авторы рассчитывают выпустить проект уже в 2023 году. Игру сейчас можно добавить в список желаемого в стриминговом сервисе Steam.

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios