Ролевая игра The Time I Have Left получила геймплейный трейлер на gamescom 2023

Игра выйдет в свет в следующем году.

Студия Ground Game Atelier показала в социальных сетях геймплей стильного приключения The Time I Have Left. Анонс игры состоялся ещё в 2022 году, а сейчас подробности проекта авторы рассказали посетителям мероприятия gamescom 2023. Известно, что сюжет будет посвящен жизни молодой девушки, которая заражена опасным вирусом. У персонажа есть в запасе всего шесть часов на то, чтобы выжить. По истечении этого срока она погибнет от болезни. Ей придется сбежать из гигантского комплекса "Колония 7", но для этого по пути придется решать разнообразные головоломки, а также противостоять опасным противникам. Разработчики отметили, что таймер не остановить, а время будет постоянно заканчиваться. Однако, в зависимости от ситуации ход часов замедляется. Создатели игры заявили, что отведённого времени хватит на прохождение. The Time I Have Left официально выйдет на персональных компьютерах в 2024 году. Уже сейчас у игры есть страница в стриминговом магазине Steam.

Фото и видео: YouTube / GROUND Game Atelier | ground_ga