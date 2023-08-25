Авторы Honkai Star Rail выпустили трейлер про Пожирателя Луны

Создатели игры показали возможности редкого персонажа.

Разработчики компьютерной игры Honkai: Star Rail выпустили в социальных сетях ролик про Дань Хэня, уже присутствующего в игре персонажа. Известно, что герой перенял свою силу из прошлого воплощения — Пожирателя Луны. Авторы заметили в презентационном видео о том, что речь идет о редком игроке пятизвёздочный по степени. Он идет по пути разрушения и наносит противникам мнимый урон. Баннер с Пожирателем Луны должен выйти 30 августа 2023 года. Данный герой станет частью обновления 1.3 под названием "Отражение руин в небосводе".

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Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail