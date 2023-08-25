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Авторы Honkai Star Rail выпустили трейлер про Пожирателя Луны

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Создатели игры показали возможности редкого персонажа.

Разработчики компьютерной игры Honkai: Star Rail выпустили в социальных сетях ролик про Дань Хэня, уже присутствующего в игре персонажа. Известно, что герой перенял свою силу из прошлого воплощения — Пожирателя Луны. Авторы заметили в презентационном видео о том, что речь идет о редком игроке пятизвёздочный по степени. Он идет по пути разрушения и наносит противникам мнимый урон. Баннер с Пожирателем Луны должен выйти 30 августа 2023 года. Данный герой станет частью обновления 1.3 под названием "Отражение руин в небосводе".

Don"t Nod выпустила геймплейный трейлер Jusant и объявила дату релиза игры.

Фото и видео: YouTube / Honkai: Star Rail

Теги: honkai star rail, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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