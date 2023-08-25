Don’t Nod выпустила геймплейный трейлер Jusant и объявила дату релиза игры

Дата выхода игры в свет запланирована на 31 октября.

КомпанияDon"t Nod опубликовала в социальных сетях геймплейный трейлер компьютерной игры Jusant и объявила официальную дату релиза. Демонстрация проекта состоялась на мероприятии gamescom 2023. Авторы пояснили пользователям, что Jusant объединит в себе элементы приключенческого боевика и головоломки, посвящённой скалолазанию. В первом геймплейном ролике авторы показали различные биомы, в которых нас ждут сложные восхождения, альпинистские приёмы, помогающие персонажу преодолевать испытания. Релиз проекта намечен на 31 октября 2023 года. Jusant выходит в стриминговом сервисе Steam для персональных компьютеров, а также на консолях Xbox Series и PlayStation 5. В первый же день игра появится в каталоге сервиса Xbox Game Pass.

В свежем трейлере Warhammer 40 000 Rogue Trader показали способности компаньонов.

Фото и видео: YouTube / Don"t Nod