Ubisoft разобрала геймплей за синоби и самурая в Assassins Creed Shadows

Релиз игры намечен на 15 ноября.

Компания Ubisoft опубликовала в социальных сетях ещё одно видео, посвящённое разбору геймплея за двух персонажей компьютерной игры Assassin"s Creed Shadows. Ролик появился в социальных сетях вслед за расширенной демонстрацией игрового процесса. Авторы раскрыли героиню по имени Наоэ — синоби, которая использует крюк-кошку для мобильности и скрытных убийств, кунай и специальный скрытый клинок. В ближнем бою девушка более уязвима, однако при этом она способна отражать удары противника, уклоняться и атаковать врага со смертельной точностью, а также задействовать своё окружение. Следующим персонажем с тал Ясукэ — самурай, который полагается на свои боевые навыки в прямых столкновениях. Герой может использовать катану, канабо или тэппо (огнестрельное оружие) и успешно справляется с несколькими оппонентами одновременно. Как Наоэ, так и Ясукэ могут полагаться на помощь агентов из "Шпионской сети", отправляя сотрудников на разведку в разные локации для сбора полезной информации.

Релиз Assassinʼs Creed Shadows состоится 15 ноября на PC, PlayStation 5, Xbox Series и iOS.

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Фото и видео: YouTube / Ubisoft